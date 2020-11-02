Nevşehir’den İzmir’e ikinci yardım tırı yola çıktı

Nevşehir'de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar İzmir’e gönderildi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek olmak için başlatılan kampanya çerçevesinde öğle saatlerinde Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törenle İzmir’e giden ilk yardım tırının ardından ikinci yardım tırı da hareket etti. Nevşehirli hayırsever vatandaşların dayanışma ve paylaşma duygusuyla destek sağladığı ve içerisinde gıda, hijyen seti, su, oyuncak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin bulunduğu tır Nevşehir Belediyesi önünden uğurlandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, acil ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra temel gıda maddeleri, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemelerinden oluşan tıra katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Arı, devletin bütün kurumlarının yaraları sarmak için koordineli şekilde deprem bölgesinde çalıştığını ifade ederek, Nevşehir olarak ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Arı, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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