Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Nevşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada M.T. ve M.Ö.’nün araçlarında ve yapılan üst aramasında satışa hazır poşetler içerisinde, 0.13, 0.47, 0.29, 0.64, 11.08 gram bonzai, 0.91 gram eroin ve 2.08 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arı, “Nevşehir’i modern ve sağlam altyapıya kavuşturacağız”
YEREL HABERLER Arı, “Nevşehir’i modern ve sağlam altyapıya ...
Vali Becel, köy ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Becel, köy ziyaretlerine devam ediyor
Nevşehir’de 12 kişiye önleyici tedbir kararı uygulandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 12 kişiye önleyici tedbir kararı ...
Nevşehir’den İzmir’e ikinci yardım tırı yola çıktı
YEREL HABERLER Nevşehir’den İzmir’e ikinci yardım tırı yola çıktı
Nevşehir'den İzmir'e yardım TIR'ı gönderildi
YEREL HABERLER Nevşehir'den İzmir'e yardım TIR'ı gönderildi
Nevşehir, İzmir için tek yürek
YEREL HABERLER Nevşehir, İzmir için tek yürek
Nevşehir’de aranan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 3 kişi tutuklandı
Nevşehir’den İzmir’e bir tır gıda yardımı gönderildi
YEREL HABERLER Nevşehir’den İzmir’e bir tır gıda yardımı gönderildi
Vali Becel, haftaya okul ziyareti ile başladı
YEREL HABERLER Vali Becel, haftaya okul ziyareti ile başladı
Nevşehir’de 2020 yılında 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 2020 yılında 76 bin 130 dekar tarım ...
Nevşehir Belediyespor:1 - Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor:0
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor:1 - Arnavutköy Belediyesi ...
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Arnavutköy ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X