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Öğrenmenin yaşı yoktur dedi ve İngilizce öğrenmeye başladı İngilizce kursunun tek erkek kursiyeri 75 yaşında İngilizce öğrenmek için kursa katılıyor 75 yaşındaki yaşlı adamın öğrenme azmi gençlere örnek oluyor

İHA

Öğrenmenin yaşı yoktur dedi ve İngilizce öğrenmeye başladı İngilizce kursunun tek erkek kursiyeri 75 yaşında İngilizce öğrenmek için kursa katılıyor 75 yaşındaki yaşlı adamın öğrenme azmi gençlere örnek oluyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Bodur’un Ürgüp Özdemir Baykal Halk Eğitim Merkezinde açılan İngilizce kursuna katılarak İngilizce öğrenme azmi dikkatlerden kaçmadı.
75 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Bodur emekli olmasının ardından kendini yeniden eğitime adadı. 75 yaşındaki yaşlı adam öğrenmenin yaşı yoktur dedi ve hobi olarak Özdemir Baykal Halk Eğitim Merkezi’nde açılan İngilizce kursuna katılarak İngilizce öğrenmeye başladı. Dersleri büyük bir dikkatler dinleyen Bodur, öğrenmiş olduğu kelimeleri ise sık sık not alması dikkatlerden kaçmadı. İnsanlara yardım etmek istediği için İngilizcenin lazım olduğunu ifade eden 75 yaşındaki Mehmet Bodur, İngilizce müzik kadar benim hoşuma gidiyor dedi. Bordur, “İngilizce öğrenmek istiyorum. İngilizce mesela bazı yerlerde bazı insanlara yardım etmek için lazım oluyor. İngilizce müzik kadar hoşuma gidiyor. Yani bir insan müzik dinlerken ne kadar haz alır ne kadar zevk alırsa İngilizce yazmak ve konuşmakta benim hoşuma gidiyor. Onun için İngilizce kursuna geliyorum. Herhangi bir amacım yok. Zaten bu yaştan sonra olmazda zaten. 75 yaşında bir adamın bundan faydalanması değil de benimkisi hobi olarak katılıyorum. Onun için İngilizce kursuna geliyorum” dedi.

“Çevredekilerim bana bravo diyor”
İngilizce katıldığını duyanların kendisini tebrik ettiğini ifade eden Mehmet Bodur, “Çevremdeki insanlar bana bravo diyorlar. Bu yaştan sonra böyle bir kursa katılmak veya hevesi olmak çok güzel bir şey. Ayrıca başkalarının ne dedikleri değil kendi zevkim önemli benim için” diye konuştu.

“Ben yaşlandım artık demeyin”
Kursa katılmak isteyenlere de mesaj veren 75 yaşındaki Mehmet Bodur, “Kursa katılmak isteyenler gelsinler. İngilizce şart değil. Yani öğrenmenin yaşı yok. İngilizce kursu olur, yemek kursu olur ama gelsinler. Evde durmasınlar. Ben yaşlandım artık ben de bir şey olmaz demesinler. Asıl bizden bir şey olur. Gençler bizim tecrübemizden faydalanırlar” şeklinde konuştu.
Ürgüp Özdemir Baykal Halk Eğitim Merkezinde İngilizce öğretmeni Elif Turan Yıldız da açıklamasında, "Mehmet bey bizim dersimize renk katıyor" dedi. Yıldız, “Mehmet beyi çok sevdik. Dersimize gerçekten renk katıyor. İlk başta kaydını yaparken bende şaşırmıştım. Fakat emekli öğretmen olduğunu görünce çokta şaşırtıcı gelmedi. Öğretmenlik çok farklı bir meslek. Ne kadar öğrensek daha çok şey bilmek bizim için gerekliği olduğunu düşünüyorum. Mehmet bey ile kısa süre oldu tanışalı ama gerçekten keyifli bir ders işiyoruz onunlar” dedi.

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