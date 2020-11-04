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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ kampanyası başladı

İHA

Nevşehir’de ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ kampanyası başladı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nce yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in katıldığı toplantıyla tanıtıldı.
Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme yapmayı amaçlayan projenin tanıtım toplantısı Nevşehir Valiliği konferans salonunda düzenlendi.
Toplantıya Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vedat Kültür, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, STK temsilcileri, gazeteciler, anneler ve anne adayları katıldı.
Tanıtım toplantısı Vali İnci Sezer Becel’in açılış konuşmasıyla başladı. Vali Becel, uyuşturucu suçları ile mücadele ve gençlerin madde bağımlılığından korunması hususlarının toplumun tüm kesimlerini içerisine katan ve topyekûn mücadele gerektiren bir süreç olduğunun altını çizdi.
Vali Becel konuşmasında, “Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde suçları bir insanlık suçu olarak görülmekte, mücadelemiz uyuşturucu arzının yanında kullanımının da önlenmesine dönük birçok başlık altında etkin olarak sürdürülmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelenin; koordine ve iş birliği içerisinde, ilgili kurum ve kuruluşların ortak çalışmaları ile tam anlamıyla başarıya ulaşabileceği açıktır. Bu hedef doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturabilmek ilimiz genel durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve toplumumuzu ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu sorunu ile mücadele edebilmek adına İçişleri Bakanlığımızca Bakanımız Sayın Süleyman Soylu koordinesinde ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ kampanyası başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu ile mücadelede en büyük görevin anne ve anne adayı kadınlara düştüğünü söyleyen Vali Becel, “Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında annelerin farkındalığının arttırılması bu yolla hem gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi hem de güvenlik güçlerimize yürütülen çalışmalara sağlanan toplumsal katkının arttırılması hedeflenmektedir. Biz de bugün burada ‘En iyi Narkotik Polisi: Anne’ kampanyasını başlatarak uyuşturucu ile mücadelede bir adım daha atmak istiyoruz” diye konuştu.
En İyi Narkotik Polisi: Anne kampanyası kapsamında, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, uyuşturucu madde çeşitleri, belirtileri ve buna karşı alınacak önlemler, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, UYUMA ihbar programı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ile ilgili olarak bilgi verildi.
Tanıtım toplantısı katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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