Kapadokya Üniversitesine 'Genç Ofis' açılacak

Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, Kapadokya Üniversitesinde 'Genç Ofis' açılması yönünde iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Gençlik Merkezi Müdürü Duygu Yüzer ve Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Kapadokya Üniversitesinde açılacak Genç Ofis ile hem öğrencilerin hem de üniversite personelinin sosyal ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk projelerine daha fazla katılımının sağlanması hedefleniyor.

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