Kapadokya bölgesini Ekim ayında 175 bin 612 turist ziyaret etti

Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Ekim ayında 175 bin 612 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 175 bin 612 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden turistlerden 48 bin 639’u Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret ederken Zelve ören yerini 47 bin 498, 25 bin 26’sı Kaymaklı yeraltı şehrini, 20 bin 323’ü Derinkuyu yeraltı şehrini ve 16 bin 170 kişi de Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini geçen yıl Eylül ayında ise 389 bin 719 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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