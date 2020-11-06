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Kapadokya’da balon uçuşları yine iptal edildi

İHA

Kapadokya’da balon uçuşları yine iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir’e yağışlı hava uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

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