Avanos Belediye Başkanı İbaş korona virüse yakalandı

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dostlar bugün itibarı ile Covid 19 testim pozitif çıktı. Semptomlarım devam ediyor onun için telefonlara bakamıyorum. Lütfen uyarılara dikkat edelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile” sözlerini paylaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.