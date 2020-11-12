2 günde 4 otomobil hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı

Nevşehir’de iki günde dört farklı oto hırsızlığı suçuna karışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet önünde bulunan aracın çalınması, Yeni Mahalle Nar Caddesinde ikamet önünde bulunan otomobilin çalınması, Emek Mahallesi Kervan Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin çalınması, Emek Mahallesi Gülvezir Sokakta ikamet önünden park halinde otomobilin çalınması ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında otomobil hırsızlıklarını D.Y.’nin yaptığı tespit edilmesinin ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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