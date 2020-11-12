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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 günde 4 otomobil hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı

İHA

2 günde 4 otomobil hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı

Nevşehir’de iki günde dört farklı oto hırsızlığı suçuna karışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet önünde bulunan aracın çalınması, Yeni Mahalle Nar Caddesinde ikamet önünde bulunan otomobilin çalınması, Emek Mahallesi Kervan Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin çalınması, Emek Mahallesi Gülvezir Sokakta ikamet önünden park halinde otomobilin çalınması ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında otomobil hırsızlıklarını D.Y.’nin yaptığı tespit edilmesinin ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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