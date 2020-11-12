Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla "Masal Kent Ürgüp" yeniden dizayn ediliyor.

Ürgüp Belediyesi tarafından başlatılan şehir içi düzenleme çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serimi yapılıyor. Ürgüp’ün ilçe merkezinde yer alan Dumlupınar, Adnan Kahveci ve Güllüce Caddelerinde başlayan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar kapsamında belirtilen caddelerin kaldırımları bazalt kaplama ile dünya standartları ölçüsünde yeniden düzenlendi. Rampalar ile yaşlı ve engelli vatandaşların da her noktaya rahatça ulaşımını sağlayabilmesi hedeflenerek uygulandı. MEDAŞ ve Enerya Kapadokya gaz gibi kurum ve firmalarla işbirliği yapılarak görüntü kirliliğinin önlenmesi için elektrik hatları da yer altına alınan caddelere yağmur suyu ve kanalizasyon hatları da tamamlanarak sıcak asfalt aşamasına geçildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Ürgüp’ü hem Ürgüplü hemşerilerimin, hem de Ürgüp’ü ziyaret eden misafirlerimizin rahatça zaman geçirecekleri bir kent yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yılki planlamalarımız arasında belirli bir bölgede sıkışıp kalan çarşı merkezimizi düzenleyip genişleterek kent merkezinin geneline yayma fikrinden hareketle çalışmalarımızı başlattık, sağolsun çalışma yaptığımız bölgedeki esnaflarımız gereken sabrı göstererek bizlere her aşamada yardımcı oldu. Bizler Masal Kent Ürgüp sloganını belirlerken Ürgüp’ün doğal güzellikleriyle masal gibi bir kent olduğunu biliyorduk, modern ve yöresel düzenlemelerle de Masal Kent Ürgüp’e yakışır bir kent merkezini de planlayarak uygulamaya geçtik. Hem ilçemiz halkına, hem esnaflarımıza, hem de Ürgüp’ü ziyarete gelecek misafirlerimize hayırlı olsun” dedi.

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