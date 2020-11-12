Nevşehir’de aranan 2 şüpheli tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca yakalama kararı ile aranan ve hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.B. ve Avanos yolunca plaka tanıma sistemine aranıyor kaydı düşen Suriye uyruklu A.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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