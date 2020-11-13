Nevşehirliler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak verdi Nevşehir’de vatandaşlar dövizlerini bozduruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda "Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk lirasından yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz” çağrısının ardından Nevşehir’de vatandaşlar dövizlerini bozdurmaya başladı.

Nevşehir'de hizmet veren Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına Nevşehir’de vatandaşların karşılık verdiğini ve ellerindeki dövizi bozdurduklarını söyledi. Uzer, “Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın çağrısına halkımız yine olumlu bir karşılık verdi. Dövizdeki sert düşüşün etkisiyle şu an halkımız elindeki dövizi bozdurarak TL ve altına geçiş yapıyor. Bu son 10 günlük süreçte ciddi anlamda döviz bozdurması yapılıyor. Vatandaşlar altını daha güvenli yatırım olarak görmeye başladı. İnşallah TL önümüzdeki günlerde layık olduğu yere gelecektir. Diğer para birimleri karşısında eski değerine kavuşacaktır. Bizim vatandaşlarımız her zaman Cumhurbaşkanımızın çağrısına olumlu karşılık vermiştir. Elindeki dövizi bozdurarak TL’ye geçiyor. Ama şu anda döviz de gelen olumlu çağrıya karşılık vererek düşmeye devam ediyor. Biz bir süre daha düşüşün devam edeceğini bekliyoruz” dedi.

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