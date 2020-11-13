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Yol işçisi, iş makinesi ile kamyon arasına sıkışarak hayatını kaybetti

DHA

Yol işçisi, iş makinesi ile kamyon arasına sıkışarak hayatını kaybetti


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR İl Özel İdaresi'nde görevli yol yapım işçisi Nuri Vatan (55), iş makinesi ile kamyon arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.
Kaza, bu sabah, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyünde yaşandı. Köydeki yol yapım çalışmasına katılan Nuri Vatan, kullandığı iş makinesine yakıt aktarımı yapmak istedi. Ancak bu sırada, önde duran kamyonun şoförü K.B. (51), aracına geri manevra yaptırdı. Nuri Vatan, 2 araç arasına sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Nuri Vatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Vatan'ın cansız bedeni, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü K.B. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-11-13 15:17:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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