Nevşehir’de pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

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Nevşehir il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamanda pazar yerlerlerinde sigara içmek yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında ek karar alındı. Alınan karar sonrasında Nevşehir merkez başta olmak üzere ilçe ve belde pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığı açıklandı.

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