TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda ağırladığı Bucaspor’u 21 mağlup etti.
3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Bucaspor’u emre ve Emrah’ın kaydettiği goller ile 21 mağlup etmeyi başardı. Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve federasyona verilen isim listesi izledi.
Stat: Gazi
Hakemler: Volkan Şeker x, Ünal Doğru x, Coşkun Yalçın x
Nevşehir Belediyespor: Furkan Güzel xx, Serdar Yazıcı xx, Ahmet Mert x, İsmail x, Efe Can xx, Emrah xxx (Hamza Küçükköylü dk. 81 ?), Erhan xx, Emre Torun xxx (Furkan Mızrak dk 64 xx), Hasan x, Ahmet x (Bırak Taşdemir dk. 67 xx), Muhammed Furkan x
Bucaspor: Şener x, Yalçın x, Gökhan x, Alper Kadir x (Ufuk dk. 45 x), Osman xx, Ahmet xx, Yusuf Can xx (Saruhan dk. 79 ?), Berke xx, Cuma x (Enes dk. 62 x), Oğuz x (Ahmet dk. 62 x), Tunç Murat Behram xx
Goller: Emre Torun, Emrah Bedir (Nevşehir Belediyespor) Tunç Behram (Bucaspor)
Kırmızı Kart: Yalçın Eycan Kaya (dk. 89) (Bucaspor)
Sarı Kartlar: Hasan Kaya (Nevşehir Belediyespor), Tunç Behram (Bucaspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.