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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor :1

DHA

Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor :1


STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Volkan Şeker,Ünal Doğru,Çoşkun Yalçın
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan , Serdar, Ahmet (Dk.66 Muhammed), İsmail, Efecan, Emrah, Erhan (Dk.81 Hamza), Emre (Dk.53 Furkan Mızrak), Hasan, Ahmet Eren, Muhammed
BUCASPOR: Şener, Yalçın, Gökhan, Alper (Dk.46 Ufuk), Osman, Ahmet Aktaş, Yusuf (Dk.78 Saruhan), Berke, Cuma(Dk.61 Enes),Oğuz (Dk.61 Ahmet Aras),Tunç
GOL: Dk. 45 Emre, Dk.72 (Nevşehir Belediyespor), Dk.63 Tunç (Bucaspor)
SARI KARTLAR : Hasan (Nevşehir Belediyespor) ,Tunç (Bucaspor)
KIRMIZI KART: Yalçın (BUCASPOR)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, evinde Bucaspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-11-15 15:56:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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