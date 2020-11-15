Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor :1

STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Volkan Şeker,Ünal Doğru,Çoşkun Yalçın
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan , Serdar, Ahmet (Dk.66 Muhammed), İsmail, Efecan, Emrah, Erhan (Dk.81 Hamza), Emre (Dk.53 Furkan Mızrak), Hasan, Ahmet Eren, Muhammed
BUCASPOR: Şener, Yalçın, Gökhan, Alper (Dk.46 Ufuk), Osman, Ahmet Aktaş, Yusuf (Dk.78 Saruhan), Berke, Cuma(Dk.61 Enes),Oğuz (Dk.61 Ahmet Aras),Tunç
GOL: Dk. 45 Emre, Dk.72 (Nevşehir Belediyespor), Dk.63 Tunç (Bucaspor)
SARI KARTLAR : Hasan (Nevşehir Belediyespor) ,Tunç (Bucaspor)
KIRMIZI KART: Yalçın (BUCASPOR)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, evinde Bucaspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-11-15 15:56:50
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