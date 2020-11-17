Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında düzenlediği basın toplantısına korona virüs vakalarının kadınlarda erkeklere oranla bir tık fazla görüldüğünü söyledi.

Nevşehir Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlatırken Nevşehir Devlet Hastanesinin doluluk oranının yüzde 71 yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 60 olduğunu söyledi. Ünlübay, “Şu anda hastanemizin doluluk oranı yüzde 75, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60 ve ventilatör doluluk oranımız yüzde 51 yani bu rakamlardan da anlayabileceğiniz gibi hastanemizde yer olmadığı hasta yatırılmadığı gibi haberlere kesinlikle itibar etmeyin. Şuan ilimizde filyasyon süremiz 5 saat temaslıya ulaşma süremiz 3 saattir. Yani şuanda ilimizde ulaşamadığımız ve göremediğimiz bir hastamız yok. Bir hasta pozitif olduktan sonra ortalama olarak 5 saat içinde hastaya ulaşmış, filyasyonunu yapmış, temaslılarını izole etmiş eğer hastaneye nakli gerekiyorsa naklini de sağlamış durumdayız” dedi.



“Kadınlarda vaka sayısı yüzde 51”

Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay korona virüs vaka sayısının ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de artış gösterdiğini ifade ederken korona virüs vaka sayısının kadınlarda erkeklerden daha çok olduğunu belirtti. Ünlübay, “Artış tabi ki tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de bir artış söz konusu. Ama böyle çok yüksek bir artışlarımız yok. Yani halkta infial oluşturacak bir artışımız bulunmuyor. Normal standartlarda bir artışımız bulunuyor. Malum kış mevsimi içerisindeyiz. Havalar bu tür salgın hastalıklara uygun olan soğukluğa sahip ve bu yüzden ufak bir artışımız bulunuyor. Şuanda ilimizde istatistik oranlarına göre kadınlarda korona virüs vakası bir tık daha fazla. Yani yüzde 51 kadınlarda yüzde 49 oranında korona virüs vakası bulunuyor” diye konuştu.



“En yakın arkadaşımızla dahi mesafeli olmalıyız”

Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay korona virüsün gözle görülemediği için en yakın arkadaşlarımız ile birlikte zaman geçirirken maske ve mesafe kurallarına uymalıyız dedi. Ünlübay, “Şuan üç kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyen. Zaten maskeyi kullandığımız zaman diğer hastalıklara da korunmuş oluyoruz. Ve şuanda mesafeye dikkat ettiğimiz için halkımız gerçekten maske kullanım alanında bilinçlenme oluştu. Maske kullanımı ile beraber diğer hastalıklarda da azalma meydana geldi. Buradaki amacımız özellikle sosyal hayatımıza bir tık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle arkadaş ilişkilerinde insanlar arkadaşlarında bu virüsün olmadığına inanıp sosyal hayatlarında maske çıkarıp sosyal mesafeye uymayıp daha yakın temasta oturup kalktıkları için biraz daha savunmasız hale geliyorlar. Yani korona virüs en yakın arkadaşınızda bile olabilir. Çünkü bu gözle gördüğünüz bir şey değil. O yüzden en yakın arkadaşlarınız ile birlikte otururken maske ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Günlerde ve partilerden uzak kalmalıyız”

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de ev gezmelerine herhangi bir yasağın söz konusu olmadığını ifade eden Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay bunun için özel bir yasağa gerek olmadığını ifade etti. Ünlübay, “Ev gezmelerini yasaklayacak kadar bir vakamız bulunmuyor. Bu kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınıyor. Ama şuan için ilimizde misafir yasaklanmasını gerektirecek bir boyutta değiliz. Ama bunun için özel bir yasağa gerek yok. Hepimiz bu bilince bu kültüre sahip insanlarız. Bayanların günü diyebiliriz, doğum günü partilerinden uzak kalmalıyız. Düğünler zaten yasaklandı” dedi.

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