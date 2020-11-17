İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti

İHA

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı istifa etti

İYİ Parti Nevşehir kurucu il başkanı Serkan Canpolat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Canpolat, "Nevşehir ili kurucu İl Başkanı olduğum iyi Parti'den son zamanlardaki gelişmelerden dolayı üyeliğimi silmiş olup ve hiçbir siyasi ve gönül bağımın kalmadığını beyan ederim. Büyük Türk milletinin umudu olduğu dar ve zor günlerin son bulacağı ümidi ile çıkmıştık bu yola. Lakin kurucuların büyük istek, arzusu için yapılan bütün iftiralara ve tehditlere boyun eğmeden görevini layıkı ile yerine getiren cesurlar Ordusuyduk. Bu cesaretimiz parti tavanını bile tedirgin etmiş olmalı ki, ülke genelinde ilk genel seçimi sonrası birçok il teşkilatlarını tasfiye yoluna gitmişlerdir. Bizler Türk milliyetçileri olarak Allah'tan başka kimseden korkmadık ve yine Allah'tan başka kimseye de biat etmedik. Çıktığımız bu yolda hiçbir bireyin şahsi menfaati üzerine hizmet etmedim bugüne kadar göstermiş olduğum mücadelem sadece ve sadece Ülkem ve Ülküm için olmuştur. Yola çıktığımız gün yola çıkamayanlar, işittiklerimizi işitme cesaretinde bulunamayanlar, hatta ve hatta o tarihte köşe bucak kaçıp sandık görevlisi bile olamayanlar bugün artık iyi Partili oldular. 3 yılda 4 il başkanı değiştiren ve bunu birilerinin tekeline sunan bu zihniyeti şiddetle reddediyorum. Vatanıma hizmet ettim Ahde vefa alacağım yoktur. Vatanımın zamanını çalıp şahsi çıkarları için yol yürüyenlere Hakkım Helal değildir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Nevşehir milletvekili Sarıaslan, korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER CHP Nevşehir milletvekili Sarıaslan, korona virüse ...
Nevşehir’de kadınlarda korona virüs vaka gözükme oranı daha yüksek Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay: "Nevşehir Devlet Hastanesi doluluk oranı şu anda yüzde 71" "Korona virüs ile mücadelede en yakın arkadaşımızla bile mesafeli olmalıyız" "Doğum günü ve günlerden uzak durmalıyız"
YEREL HABERLER Nevşehir’de kadınlarda korona virüs vaka gözükme ...
Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 ...
Nevşehir’de tespih hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de tespih hırsızları yakalandı
Nevşehir'de tespih koleksiyonu hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Nevşehir'de tespih koleksiyonu hırsızlığına 2 ...
Nevşehir’de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ...
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kapadokya tatilinde
YEREL HABERLER Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kapadokya ...
Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor :1
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor :1
TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 - Bucaspor: 1

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X