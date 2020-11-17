Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı maçı iptal oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi B grubunda mücadele eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımında korona virüs vakalarının görülmesinin ardından federasyon tarafından yapılan açıklamada, Pursaklar Voleybol İhtisas karşılaşmasının iptal edildiği bildirildi.
TVF Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B grubunda mücadele eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımında korona virüs vakalarının görülmesinin ardından Voleybol Federasyonu tarafından Nevşehir Belediyespor’un yarın Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda oynayacağı Pursaklar Voleybol İhtisas karşılaşmasının iptal edildiği açıklandı.
Nevşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada ise, “Kadın Voleybol takımımızda teknik ekip ve sporcularımıza kontrol amaçlı olarak gerçekleştirilen Covid19 test sonucunda bazı sporcularımızın testleri pozitif çıkmıştır. Sporcularımız ve teknik ekibimiz karantina altına alınarak tedavi süreci başlamıştır” denildi.
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