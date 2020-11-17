Nevşehir İl Sağlık Müdürü Ünlübay: Hastanede yer olmadığı için hasta yatırılmadığı açıklamaları yanlış



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hasta doluluk oranının yüzde 75, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60 olduğunu söyleyerek, "Bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yer olmadığı için hasta yatırılmadığı açıklamaları yanlıştır" dedi.

İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, basın toplantısı düzenleyerek, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yer olmadığı için hastaların geri çevrildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Ünlübay, 340 yatak kapasiteli Nevşehir Devlet Hastanesi'nin hasta doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirterek, "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60 ve ventilatör doluluk oranı da yüzde 51 seviyesindedir. Bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yer olmadığı için hasta yatırılmadığı açıklamaları yanlıştır. Nevşehir'de 55 filyasyon ekibimiz var. Filyasyon ekibinin Nevşehir´de ulaşamadığı ve göremediği bir hastası yok. Bir hasta pozitif olduktan sonra ortalama olarak 5 saat içinde hastaya ulaşmış, filyasyonunu yapmış, temaslılarını izole etmiş, eğer hastaneye nakli gerekiyor ise de naklini de sağlamış durumdayız" dedi.

'KADINLARDA VAKA GÖRÜLME ORANI ERKEKLERE GÖRE BİRAZ FAZLA'

Koronavirüs vaka sayısının ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de artış gösterdiğini, vaka görülme oranının kadınlarda erkeklere oranla biraz daha fazla olduğunu söyleyen Ünlübay, "Halkta infial oluşturacak bir artışımız bulunmuyor. Normal standartlarda bir artışımız bulunuyor. Bunun sebebi de kış mevsimi içerisinde olmamız. Şu anda ilimizde istatistik oranlarına göre kadınlarda koronavirüs vakası biraz daha fazla. Yani yüzde 51 kadınlarda, yüzde 49 oranında erkeklerde koronavirüs vakası bulunuyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-11-17 17:32:20



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