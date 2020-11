Nevşehir'de tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takıldı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik çıkarılan yönetmelik kapsamında at, katır ve eşeklere mikroçip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik yönetmelik çıkararak, at, eşek ve katırların boyunlarına mikroçip yerleştiriliyor. Ömür boyu deri altında kalacak mikroçipte, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri dijital okuyucu sayesinde görülebiliyor. Özel kimlik de çıkarılan hayvanların kontrolü yapılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Ökçesiz, "Nevşehir genelindeki tek tırnaklı hayvanlara sağlık taraması yapıyoruz. İnsanlara da buluşabilen ruam hastalığı başta olmak üzere tespit için test yapıyor, ardından mikroçip takıyoruz. Tüm köy ve kasabalarda bu çalışma devam edecek. Mikroçip, her hayvan için özel olarak hazırlanıyor ve deri altına uygulanıyor. Dijital el terminali ile okunduğunda hayvanın bütün bilgilerine ulaşabiliyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-11-17 18:15:03



