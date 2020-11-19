Nevşehir Belediyesi içme suyu için yatırımlarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Rasim Arı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen içme suyu ana isale hattı yenileme çalışmalarını inceledi. Gece mesaisinde belediye personellerine kolaylıklar dileyen Arı, arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşanmadan vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunabilmek için altyapı hamlesini sürdüreceklerini açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilenen ve şehrin çeşitli mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan depolar arasındaki ana isale hattının devreye sokulması için Yunus Emre Caddesi’nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Burada gece mesaisindeki belediye personellerine kolaylıklar dileyen Başkan Arı, çalışmalara ilişkin başkan yardımcılarından bilgiler aldı.

Arı burada yaptığı açıklamada, Yunus Emre Caddesi’nde bulunan ve şehrin çeşitli mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan su depoları arasındaki bağlantıyı sağlayan ana isale hattının yenilenmesi için bir süre önce başlatılan çalışmaların tamamlanarak bugün devreye sokulduğunu söyledi.

Yapılan çalışma ile birlikte daha önce asbestli borulardan oluşan ve sık sık meydana gelen arızalardan dolayı su kesintilerine neden olan isale hattına yeni nesil, basınca dayanıklı ve daha sağlıklı düktil borular döşendiğini belirten Arı, bu sayede hem arızadan kaynaklı su kesintilerini önleyeceklerini hem de vatandaşların daha sağlıklı içme suyu kullanacaklarını vurguladı.

Arı, “Bu bölgedeki ana isale hatlarında 30 yılı aşkın süredir kullanılan asbestli boruların durumu ortada. Sık sık bu boruları kamuoyu ile paylaşarak vatandaşlarımıza neden altyapıya bu kadar önem verdiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu borular yüzünden bugüne kadar mahallelerimizde zaman zaman su kesintileri yaşanıyordu. Yeni döşediğimiz borular en az 100 yıl ömürlü, daha sağlam ve en önemlisi daha sağlıklı. Bu şehrin altyapısını Allah’ın izniyle toptan değiştireceğiz. Zor ve meşakkatli bu işi Allah’ın yardımı, halkımızın duası ve desteği ile başaracağız.” dedi.

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