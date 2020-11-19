Başkan Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşlardan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere uymalarını ve maske, mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Her gün şehrin farklı mahallelerini ziyaret ederek hem buradaki belediye çalışma alanlarında incelemelerde bulunan hem de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeyi sürdürüyor.

Arı son olarak beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte Lale Caddesi, Nar Caddesi ve Meteris Meydanı’nda bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulunduğu esnaf ve vatandaşların çeşitli talep ve önerilerini dinleyen Arı, maske, mesafe ve temizlik hassasiyeti gösterilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Arı, “Unutmayalım tedbir, mücadeleden, maskeyle nefes almak, entübe halde nefes almaktan kolay. Hemşerilerimizden istirham ediyorum; maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim, salgını hep birlikte önleyelim.” dedi.

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