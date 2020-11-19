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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Nevşehir’de

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Nevşehir’de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir Belediyesi’nin turizm yatırımları ve Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları ele alındı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Niğde’deki temaslarının ardından akşam saatlerinde geldiği Nevşehir’de Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Demircan, ziyarette Nevşehir Belediyesi’nin başta Nevşehir Kalesi ve çevresinde gerçekleştirdiği ve devam eden turizm yatırımlarına ilişkin Belediye Başkanı Arı’dan bilgiler aldı.
20 Temmuz tarihinde turizme açılan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’in kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Arı, bölgede gerçekleştirilen çalışmalardaki katkılarından dolayı Demircan’a teşekkür etti.
Pandemi döneminde olunmasına karşın Kayaşehir’i açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Arı, Nevşehir Kalesi çevresindeki 2. etabın turizme açılması ile birlikte şehir merkezine gelen yerli ve yabancı turist sayısında ciddi bir artış yaşanacağını söyledi.
Bölgede yer alan Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ihalenin ardından buradaki çalışmaların da kısa süre içerisinde başlanacağını müjdeleyen Arı, “Nevşehir turizmde marka bir kent haline getirmek için başlattığımız projeler yavaş yavaş meyvelerini veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ciddi katkıları ile şehir merkezinde hem bölge hem de ülke turizmine yeni bir turizm destinasyonu kazandırdık. Ama bu sadece bir başlangıç Bölgenin 2. Etabının turizme açılması, Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları ve Mostar Köprüsü’nde yaptığımız gösteri havuzu ile birlikte Nevşehir farklı bir kimliğe bürünecek. Hem gelecek turizm yatırımları ile birlikte istihdama katkı sağlayacağız hem de Nevşehir’i bir turizm kenti haline getireceğiz.” dedi.
Demircan, turizme yönelik başarılı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Arı’yı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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