Avanos’ta 460 litre kaçak içki ele geçirildi

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Avanos ilçesinde bir evde 460 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 460 litre sahte şarap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından kaçak içkiye el konulurken 1 kişi hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

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