Nevşehir’de aranan 5 kişi tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 2 yıl hapis cezası ile aranan A.Ş., ailenin korunmasına yönelik 3 günlük disiplin cezası bulunan Z.A.G., yaralama suçundan 10 ay hapis cezası bulunan B.A., konut dokunulmazlığı suçundan 4 yıl 11 ay hapis cezası bulunan B.A. mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı suçundan 10 yıl 35 ay 37 gün hapis cezası bulunan M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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