Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kurslarda yüz yüze eğitime ara verildi

Nevşehir Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge nedeniyle yüz yüze eğitimlerine yılsonuna kadar ara verdi.

Korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alındı. Alınan kararlar İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle duyuruldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından Nevşehir Belediyesi’de harekete geçti. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yüz yüze eğitimlerin verildiği Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), Özel İnsanlar Eğitim Merkezi ve Müzik Eğitim Merkezi’ndeki kurslara korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda yılsonuna kadar ara verdi.

Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan ve sporcular arasında yakın temasın olduğu Güreş, Wushu ve Dövüş Sanatları kursları da yine yılsonuna kadar durduruldu.

KAPEM ve Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki dersler online olarak devam edecek.

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