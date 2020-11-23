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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu (2)

DHA

Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu (2)


'EVİ, ARABAYI YAKTI, EVİMİZİ KURŞUNLADI'
Dini nikahla birlikte yaşadığı Bayram Çelik'in kapısına bomba düzeneği kurduğu Hacer Çelik, DHA'ya konuştu. Bayram Çelik ile 2018 yılının Mart ayında dini nikahla evlendiğini belirten Hacer Çelik, "Ben Bayram Çelik ile evlendiğimde ilk eşimden hamileydim. Sonrasında kızım oldu. Eşim daha önce kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine girdi, 1,5 yıl yattı. Sonra ben cezaevine gidip kendisine bu evliliğin yürüyemeyeceğini söyledim. Kendisi cezaevinden çıkınca beni tehdit etti. Evi, arabayı yaktı, evimizi kurşunladı. En sonunda bizim uyuşturucu madde satıcısı olduğumuz yalanını attı; ama Allah´a şükür adalet önünde aklandık. Bu süreçte tehdit ve hakaretlerine telefonla devam etti" diye konuştu.
'KADINLAR BOYUN EĞMESİN'
Son dönemde büyük zorluklar yaşadığını, 1 hafta kadın sığınma evinde kaldığını anlatan Çelik, "Eve döndüğümde polisler evde uyuşturucu olduğu için arama yapacaklarını söylediler. Ben anladım ki Bayram Çelik bizi ihbar etti. Sağlık kuruluşuna gidip tahlillerimizi verdik. Uyuşturucu kullanmadığımız için temiz çıktık. Bu olaydan birkaç gün önce de kardeşimi aramış ve 'Ben yapacağımı yapmam, yaptırırım' demiş. Demek istediği buymuş. Kadınlar kimseye boğun eğmesinler, sonuna kadar savaşsınlar. Şiddet görüyorlarsa bir saniye bile durmasınlar. Gerekli yasal işlemlere başvursunlar" ifadelerini kullandı.
'BALKONDAN ÇIKTIK'
Hacer Çelik´in üvey babası Erdal Yaprakkaya ise kapıdaki bomba düzeneğini eşinin farkettiğini belirterek, "Eşim kapıya bir şeyin bağlı olduğuna yönelik beni uyardı. El feneri ile baktığımda bir ucu kapının koluna diğer bir ucu da balkon demirine bağlı ortada yumruk gibi bir şeyin sallandığını gördüm. Bu sallanan siyah renkli şeyin bir el bombası olduğunu anladım. Emniyeti aradım, hiçbir şeye dokunmadık. Polisler gelince balkondan dışarı çıktık. Tüm aile olarak balkondan güvenli şekilde aşağı indik. Sonra bomba imha ekibi gelerek, bombayı etkisiz hale getirdiler" şeklinde konuştu.
    DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-11-23 13:53:58

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