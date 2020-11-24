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Kapadokya’da ezan sesini duyan ABD’li anne ve oğlu Müslüman oldu Tatil için Kapadokya’ya gelen ABD’li anne ve oğlu Müslüman oldu ABD’li doktor ve oğlu Müslümanlığı seçti Müslümanlığı seçen ABD’li 28 yaşındaki gencin Erdoğan aşkı

İHA

Kapadokya’da ezan sesini duyan ABD’li anne ve oğlu Müslüman oldu Tatil için Kapadokya’ya gelen ABD’li anne ve oğlu Müslüman oldu ABD’li doktor ve oğlu Müslümanlığı seçti Müslümanlığı seçen ABD’li 28 yaşındaki gencin Erdoğan aşkı

Amerika’nın Louisiana eyaletinde yaşayan ve bir süre önce Kapadokya’ya tatile gelen 59 yaşındaki Ramona Smith ve 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop, Nevşehir’de duyduğu ezan sesinden sonra Müslüman olmaya karar verdi.
Amerika’nın Louisiana Eyaletinde yaşayan ve burada doktorluk yapan 59 yaşındaki Ramona Smith ilk olarak tatile gittiği Dubai’de ezan sesini duydu. Ezan sesini duymasının ardından Müslümanlığı araştırmaya başlayan Smith, yaklaşık 10 gün önce de Kapadokya’ya oğlu ile birlikte tatile geldi. Burada kaldığı otelde sabah ezanını duymasının ardından kendisinin artık Müslüman olması gerektiğine inanan 59 yaşındaki Ramona Smith ve oğlu Michael Dunlop, Nevşehir İl Müftlüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediklerini iletti. Nevşehir İl Müftülüğünden aldıkları olumlu yanıt sonrasında İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya öncülüğünde kelimei şehadet getiren ABD’li anne ve oğlu Müslüman oldu. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninin ardından 59 yaşındaki Ramona Smith 'Aliye Nur' ismini alırken 28 yaşındaki oğlu Michael Dunlop ise 'Zekeriya Davud' adını aldı.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya burada yaptığı açıklamada, "ABD’li anne ve oğlun İslamiyet ile şereflenmeleri Müslüman olmaları amacıyla toplandık. Cenabı Allah’a sonsuz hamt olsun ki; bu kardeşlerimizi Amerika’dan Türkiye’ye bir yolculuğa vesile kıldı. Bu yolculuğun sonunda Müslümanlığa erişmiş oldular. Rabbim bu samimiyetlerini kabul eylesin” dedi.
Müslümanlığı seçen ABD’li doktor 59 yaşındaki Ramona Smith ise açıklamasında ilk olarak Dubai’de duyduğu ezan sesinden etkilendiğini ve Kapadokya bölgesine tatile geldiğinde de sabah ezanını duymasının ardından Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Smith, “Ben kilisede ilk eğitimimi aldım ve orada büyüdüm ama içimde hep bir eksiklik ve boşluk vardı. Daha sonra Dubai’ye gittim. Dubai’de ezanı duydum. Ezan sesini duyduğumda kalbimde bir ağırlık hissettim. Daha sonrasında araştırmaya karar verdim. Araştırmam esnasında Bakara Suresini okumaya başladım. Bakara Suresini okuduğumda da dinimin İslam olacağını ve Müslüman olmam gerektiğini hissettim. Daha sonrasında bu dini en iyi yaşayabilecek ülkenin Türkiye olabileceğini düşündüm. Ülkemde çocukluğumda vaftiz oldum ve Hristiyanlığı seçtim. Çocukluğumdan beri ailem kiliseye götürüyordu. Hristiyanlığın alt kolları olan başka dinleri de araştırdım. Hep doğruyu ve güzel olanı aradım. Onun için Hindistan’a bile gittim. Bütün hepsinin mutlaka kendilerine göre doğruları vardı ama hep eksiklik gördüm. Kuranı Kerim’e baktığımız zaman tam olduğunu ve beni bütünlediğini anladım. Kapadokya bölgesinde de ezan sesini duyduğum zaman Müslüman olmaya karar verdim” dedi.
Michael Dunlop ise açıklamasında, Fatiha ve Bakara Surelerini okumasının ardından Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Dunlop, "Bende hayatım boyunca bir boşluk içerisindeydim ve bu boşluğu değerlendirmek istiyordum. Hep içime bir boşluk vardı. Bir türlü dolduramıyordum. Kuranı Kerim’de Fatiha Suresini ve Bakara Suresini okudum. Elimi Kuranı Kerim’in üzerine koyduktan sonra kalbimde bir enerji geldiğini hissettim. Bunun neticesinde 'Bende Müslüman olmalıyım' dedim. Elhamdülillah Müslüman oldum” dedi.

28 yaşındaki ABD’li gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Gazetecilere Türkçe açıklamalarda bulunan Michael Dunlop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi. Dunlop, “Benim adım Zekeriya ve ben Amerikalı Müslümanım. Ben Ortahisar’da yaşıyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Ben Türkiye’yi çok seviyorum” diye konuştu.

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