Nevşehir’de ekmeğe zam geldi

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Nevşehir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.

Nevşehir Fırıncılar Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı. Nevşehir’de ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammın ardında 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmek fiyatı 1 lira 50 kuruşa yükseldi. Nevşehir’de ekmek yarından itibaren zamlı tarifeden satılmaya başlanacak.

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