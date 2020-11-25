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Belediye Başkanı Arı, “Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz”

İHA

Belediye Başkanı Arı, “Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin tüm sorunlarını birer birer çözerek Nevşehir’i her alanda Türkiye’nin marka kentlerinden biri yapacaklarını söyledi. Arı, “İnşallah bu şehir için her gün taş üstüne taş koymaya, hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz.” dedi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarındaki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Beraberinde başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Kayaşehir, Gülbahçe, Terminal Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallelerini gezen Arı, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Pandemi döneminde yaptıkları yatırımlarla Nevşehir’in güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini belirterek, hemşehrilerinin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Arı, kentin birçok noktasında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Özellikle altyapı çalışmaları ile şehrin geleceğine yatırım yaptıklarını söyleyen Arı, “Mahallelerimizin en az 100 yıl ihtiyacını karşılayacak bir altyapı yatırımı yaptık. Zor ve maliyetli bir yatırım. Girdiğimiz tüm noktalarda baştan aşağı içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştirdik. Altyapı meşakkatli bir iştir fakat hemşerilerimiz sabrettiler, bize güvendiler ve destek verdiler. Gösterdikleri sabır ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Nevşehirli vatandaşlara verdiği sözleri teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arı, “İnşallah her gün taş üstüne taş koymaya, hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Tek bir parke taşı bile israf etmiyoruz”
Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Bekdik Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında bulunan Kamyon ve Tır Garajı’nda incelemelerde bulundu. Kamyon ve tır şoförlerine güvenli ve düzenli bir park imkanı sunan ve 18 bin 200 metre karelik alana sahip olan tesiste gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başkan yardımcılarından bilgi aldı. Ağır vasıta araçların parklanması konusunda gerek esnaftan gerekse vatandaşlardan çok talep aldıklarını ve seçimlerden önce vatandaşlara ve kamyoncu esnafına bu garajın yapılacağı yönünde söz verdiklerini hatırlatan Arı, garajın şehrin önemli problemini çözeceğini vurguladı. Kentte sokak araları ve caddelere kamyon ve tırların park edildiğini bununda hem çok kötü bir görüntüye neden olduğunu hem de alt yapısı yenilenen bölgelerde milyonlarca lira yatırımla gerçekleştirilen alt yapıya ciddi zararlar verdiğini belirten Arı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince zemini parke taşla kaplanan ve yıkamayağlama bölümü ve sosyal tesislerin yapımı süren garajın kısa süre içerisinde hizmete gireceğini açıkladı.
Arı, “Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiğimiz altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları sırasında söktüğümüz parke taşları asla israf etmiyoruz. Oralardan söktüğümüz taşları iş makinelerimiz ile buraya getirerek garajımızın zeminine döşüyoruz. Tek bir parke taşı dahi israf etmeden burada değerlendiriyoruz. Yakın zamanda buradaki çalışmalarımız tamamlanıyor. Ardından faaliyete sokacağız. Şehir dışından gelen nakliyeci dostlarımız şehre geldiklerinde evinin önüne veya başka bir yere park bulmak için gitmeyecek. Aracını buraya koyacak ve burada güvenli bir ortamda muhafaza edilecek. Buradan servisle ulaşımını sağlayacak. Onların burada rahat etmesini temin edecek ortamı oluşturuyoruz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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