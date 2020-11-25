Peribacaları kadına şiddete 'Hayır' demek için ışıklandırıldı

Ürgüp Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında ilçenin tarihi ve turistik yerlerinden olan Üç Güzeller Peribacalarını ve Temenni Tepesini turuncu renkle aydınlattı.

Tüm dünyada kutlanan 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne Ürgüp’ün tarihi ve sembol yapıları turuncu renk ile aydınlatılarak destek verildi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediyesi’nin kadın çalışanları ile Üç Güzeller Mevkiinde yaptığı açıklamada “Her yıl 25 Kasım’da düzenli olarak kutlanan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününde bizlerde Ürgüp Belediyemizin kıymetli kadın çalışanları ile kadına şiddete hayır diyoruz” dedi.



Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria’nın vahşice öldürülmesi ve yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsenmesine karar verdi.

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