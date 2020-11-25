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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: “Hedefimiz Nevşehir’de sıfır şiddetine ulaşmak” Nevşehir Belediyesi bünyesinde “Aile Danışma Merkezi” hizmete açıldı

İHA

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: “Hedefimiz Nevşehir’de sıfır şiddetine ulaşmak” Nevşehir Belediyesi bünyesinde “Aile Danışma Merkezi” hizmete açıldı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Aile Danışma Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel be Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından hizmete açılan Aile Danışma Merkezi görevlileri Vali Becel ve Belediye Başkanı Arı’ya çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi.
Açılışta gazetecilere açıklamada bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’de kadına şiddet başta olmak üzere tüm şiddeti sıfıra indirmek için çalışacaklarını ve Nevşehir’in Türkiye ye örnek olacağını söyledi. Vali Becel, "Sevgili Belediye Başkanımızı, Nevşehir’e böyle güzel bir mekanı Nevşehir’e kazandırdığı için kutluyorum. 25 Kasım Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Nevşehir Valiliği ve kurumlarımız olarak bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Şiddete sıfır tolerans mottosuyla toplumda tüm şiddetin yok olacağı güne kadar mücadele etmeyi kendimize hedef olarak görüyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun başkanlığında bir toplantıya da katıldık. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi hedefimiz sıfır şiddet. Biz şiddetin her türünün en aza indirilmesi, minimuma indirilmesi için çaba sarf etmemiz gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Toplumuzun temel birimi olarak da aileyi görüyoruz. Ailenin de içerisinde anne baba, kadınların hepsinin güçlendirildiği güçlü bir aile yapısı ve güçlü bir toplumdan yanayız. Nevşehir birçok alanda Türkiye’nin gözde şehirlerinden bir tanesi belki de ilkler sıralamasında en önde gelen şehirlerden bir tanesidir. Şiddet konusunda örnek olabilecek, diğer illerden çok daha iyi durumda olabileceğimiz bir noktaya geleceğimizi umut ediyorum. Hedefimiz Nevşehir’de sıfır şiddet sayısına ulaşmak” dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da açıklamasında kadına yönelik şiddeti sadece sözde ifade etmek değil kadınlarımızın ayakta durmasını temin edebilecek tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Belediye Başkanı Arı, “Bugün dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü. Sadece bunu sözde ifade etmek değil kadınlarımızın ayakta durmasını temin edebilecek tedbirleri almak lazım. Bu anlamda bugün ki projemizin ve açmış olduğumuz mekanın temel felsefesi bu. Kadına veya herhangi bir canlıya karşı şiddet uygulamak aslında bir güçsüzlüğün eseridir. Kaldı ki bizim geleneklerimiz de ve milli ve manevi değerlerimizde kadının özel bir önemi var. İlk önce inandığımız Peygamberimiz cennet annelerin ayağının altındadır ifade ediyor. Böyle bir ifadenin mensupları böyle bir dinin mensupları olarak bizlerinde kadına karşı şiddete asla tolerans göstermemiz lazım. İnşallah Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi şehrimi tüm şehirlere örnek olacak şekilde kadına şiddette sıfır noktasına gelir” diye konuştu.
Aile Danışma Merkezi açılış programı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı ile birlikte kadınların gökyüzünde turuncu balon bırakması ile sona erdi.

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