Nevşehir’de define avcılarına suçüstü: 8 gözaltı

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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, izinsiz kazı ile mücadele kapsamında Derinkuyu ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı alanında yapılan incelemelerde ise, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ile 9 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Define arayan 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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