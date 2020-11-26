Nevşehir'de 1 ton kaçak içki ele geçirildi

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 1 ton 357 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Avanos ilçesinde bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 1 ton 357 litre sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından kaçak içkiye el konulurken 1 kişi hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

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