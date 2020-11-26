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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Emniyeti, 34 yıl önce kutlanan Polis Haftasını paylaştı

İHA

Nevşehir Emniyeti, 34 yıl önce kutlanan Polis Haftasını paylaştı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından 36 yıl önce kutlanan Polis Haftası etkinliklerine ait fotoğrafları paylaştı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 34 yıl önce kutlanan Polis Haftası etkinliklerinde dönemin Valisi Erdoğan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü K. Yücel Tutkun tarafından polis mangasını selamladığı fotoğrafları paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 34 yıl öncesine ait fotoğrafların paylaşılması büyük beğeni kazandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan o fotoğraflarda 1986 yılında Emniyet teşkilatının giyinmiş olduğu üniformalar dikkatlerden kaçmazken kutlama programına vatandaşların büyük ilgi gösterdiği görülüyor.

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