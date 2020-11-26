Göreme Açık Hava Müzesi “Sanal Müze” olarak izlenebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme Açık Hava Müzesi sanal müze ziyaretine açıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeler arasında ilk 5 sırada yer alan Göreme açık Hava Müzesi artık sanal müze olarak da ziyaret edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Sanal müzelerimize 3 tane daha ilave ettik. Toplam sayıyı 20’ye ulaştırdık. Sanal müzemizden Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret edebilirisiniz” denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bugünden itibaren ziyarete açılan Göreme Açık Hava Müzesi’ni sanal ortamdan gezmek isteyenler Göreme Açık Hava Müzesi girişini, Azil Basıl Şapelinin yanı sıra müze içerisinde bulunan kiliseleri sanal ortamdan ziyaret edebiliyor.

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