Nevşehir Belediyespor - Artvin Hopaspor: 4-1

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Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR (DHA)STAT: Nevşehir Gazi

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Yunus Doğan, Adem Mazlum

NEŞEHİR BELEDİYESPOR: Onurİsmail, Efecan, Youssef (Dk.82 Serdar), Emrah (Dk.86 Hamza), Burak (Dk.76 Ahmet), Erhan, Hasan, Furkan, Muhammed, İlyas

ARTVİN HOPASPOR: FurkanFatih, Niyazi, Eray, Taner, Feyyaz, Doğukan (Dk. 85 Oğuzhan), Ufuk (Dk. 60 Doğan), Yücel (Dk. 68 Furkan Cinkaya), Tugay, Güray

GOLLER: Dk. 32, Dk. 83 Emrah, Dk. 52 Burak, Dk. 87 Hamza (Nevşehir Belediyespor) Dk. 39 Taner (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: İlyas (Nevşehir Belediyespor) Niyazi, Doğukan (Artvin Hopaspor)Misli.com. 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor´u 4-1 mağlup etti. Ev shibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 83´üncü dakikalarda Emrah, 52´nci dakikada Burak ile 87´nci dakikada Hamza kaydetti. Konuk Artvin Hopaspor´un tek golü ise 39´uncu dakikada Taner´den geldi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-11-28 17:22:45



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