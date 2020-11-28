Nevşehir Belediyespor - Artvin Hopaspor: 4-1

Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR (DHA)STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Yunus Doğan, Adem Mazlum
NEŞEHİR BELEDİYESPOR: Onurİsmail, Efecan, Youssef (Dk.82 Serdar), Emrah (Dk.86 Hamza), Burak (Dk.76 Ahmet), Erhan, Hasan, Furkan, Muhammed, İlyas
ARTVİN HOPASPOR: FurkanFatih, Niyazi, Eray, Taner, Feyyaz, Doğukan (Dk. 85 Oğuzhan), Ufuk (Dk. 60 Doğan), Yücel (Dk. 68 Furkan Cinkaya), Tugay, Güray
GOLLER: Dk. 32, Dk. 83 Emrah, Dk. 52 Burak, Dk. 87 Hamza (Nevşehir Belediyespor) Dk. 39 Taner (Artvin Hopaspor)
SARI KARTLAR: İlyas (Nevşehir Belediyespor) Niyazi, Doğukan (Artvin Hopaspor)Misli.com. 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor´u 4-1 mağlup etti. Ev shibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 83´üncü dakikalarda Emrah, 52´nci dakikada Burak ile 87´nci dakikada Hamza kaydetti. Konuk Artvin Hopaspor´un tek golü ise 39´uncu dakikada Taner´den geldi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-11-28 17:22:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.