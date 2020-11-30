Nevşehir’de FETÖ’den 2 kişi adli işlem yapıldı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilere silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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