Define avcısı suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı ile mücadele kapsamında Avanos ilçesinde yaptığı çalışmalar sonrasında izinsiz kazı yaparak define araya bir kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı yerinde 2 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet kürek ve 1 adet çekiç ele geçirilirken gözaltına alınan kişi hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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