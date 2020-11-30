Nevşehir’de resmi anaokullar uzaktan eğitime geçti

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Nevşehir Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında resmî anaokulları uzaktan eğitime geçti.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgınının seyrine bağlı olarak, Nevşehir genelindeki resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitimöğretim faaliyetleri 30.11.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir” denildi.

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