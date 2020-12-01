Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aktürk mesajında engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmanın, desteklemenin, önlerindeki engelleri kaldırmanın, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluğun gereği olduğunu belirterek tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ettiğini belirtti.

Bu günün bir kutlama günü olmadığının altını çizen Başkan Aktürk, engelliler gününün farkındalık oluşturma günü olduğunun bilincinde her insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğine inandığını ifade etti.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirten Aktürk mesajına şöyle devam etti: “Engelli kardeşlerimiz azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi birçok şeyi başarabilirler. Engelli vatandaşlarımızın geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz. Daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine, geleceğe daha umutla bakmalarına ve hayattan beklentilerinin karşılanmasına, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli kardeşlerimizin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”

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