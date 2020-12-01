Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 6 parça halinde toplam 45,13 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet maska ve 1 adet maket bıçağı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 bin 420 lira ve 1 gram altın ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından evde bulunan M.A., Y.B. ve S.Y. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde Y.B. ve M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen S.Y.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.