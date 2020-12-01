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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım” Nevşehir Belediyespor, Payasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım” Nevşehir Belediyespor, Payasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mert Korkmaz, “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım” dedi.
3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, yarın deplasmanda oynayacağı Payaspor karşılaşması öncesinde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Nevşehir Belediyespor geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Hopaspor galibiyetinin ardından ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Mert Korkmaz, Hopaspor maçının geride kaldığını vurgulayarak, “Ama oyun olarak çok istekli ve arzulu hak edilmiş bir galibiyet vardı. Performans olarak oyuncular iyi bir performans gösterdi. Tabi bu yeterli mi? Lig devam ettikçe her zaman performans olarak üste çıkmamız gerekiyor. İyi bir galibiyetti. İnşallah bunu önümüzdeki maçlara yansıtacağız. Bugün son idmanı yapıyoruz. Hopa maçını unuttuk. İyi çalıştık. Payas maçı da deplasmanda ama kolay bir maç olmaz. Oradaki hava ve saha şartları çok elverişli değil diye duyduk. Ama sonuçta bu yolda her şarta uymak zorundayız. Moralliyiz. Oraya kazanmak için gideceğiz. İyi bir oyun ile kazanarak geri dönmek istiyoruz. Şu anki gidişatımız genel anlamda iyi. Çok daha iyi olması lazım. Nevşehir Belediyespor’u hak ettiği yere getirebilmek için çalışıyoruz. İlk etapta hedefimiz playoff'un içine girmek. Çok daha iyi olacağız” diye konuştu.

“Hakem hatalarını iyi futbol ile kapatmalıyız”
Mert Korkmaz, hakemlerin verdikleri kararlarla kendilerine sıkıntı yaşattığını dile getirerek, "Alemdağ maçında ve 12 maçta hakemlerin sıkıntısını yaşadık. Biraz hatalar bize sıkıntı oldu. Ben diğer maçları çok takip etmiyorum ama bize verilen kararlarda problem var. Geçen hafta ceza sahası dışında olan bir hareketti. Onu da yan hakemin net görmesi gerekirken yan hakem olaya müdahale etmedi. Hopa maçında attığımız ilk gole hakem ofsayt kaldırdı. Ofsayt var mı yok mu bilmiyorum. Ama maalesef bu hatalar oluyor. Yani yan hakem bizim maçımızda ilk maçını yönetiyordu. Tabi bunlar haliyle biraz sıkıntı yaşatıyor. Yapacak bir şey yok. Bizim sadece top oynamamız lazım. Hakemlerin hatalarını da iyi futbol oynayarak kapatmamız lazım. Şu an elimizden gelen bu açıkçası” şeklinde konuştu.

Serdar Yazıcı: "
Payaspor ile yarın deplasmanda oynanacak maç öncesinde Teknik Direktör Mert Korkmaz yönetiminde son antrenmanını yapan futbolcuların oldukça keyifli gözükmeleri dikkatlerden kaçmazken, takım kaptanlarından Serdar Yazıcı, "Payas maçı ile ligdeki ilk deplasman galibiyetini almak istiyoruz" dedi. Yazıcı, “Nevşehir Belediyespor olarak kendi sahamızda galibiyet serimizi devam ettirebiliyoruz ama dışarıda henüz bir galibiyet alamadık. İnşallah bu hafta Payas maçı ile ilk deplasman galibiyetimizi alıp sonrasında Kızılcabölük’te devamını getirmek istiyoruz. Sıralamadaki yerimizi en yukarı taşıyıp ilk yarıyı en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Takımın morali çok iyi. Eğer galip gelirsek her şey güllük gülistanlık, mağlup olursanız da tam tersi oluyor. Ama çok şükür şu an için her şey yolunda gidiyor” dedi.

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