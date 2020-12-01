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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gülşehir’de uyuşturucudan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir’de şüphe üzerine durdurulan K.Y.’nin yapılan üst aramasında 2,82 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Y. hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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