Nevşehir’de mesai saatleri değişti

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Nevşehir Valiliği tarafından kamu dairelerinin çalışma saatleri açıklandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “ 02.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kamu çalışma saatleri 10.0016.00 olarak uygulanacaktır. Bu süreçte işlemlerinizi EDevlet www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapabilirisiniz” ifadelerine yer verildi.

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