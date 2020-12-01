Nevşehir’de sokaklar sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de başladı.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yatığı açıklama ile hafta içi saat 21.00 ile 05.00; hafta sonları ise Cuma saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından uygulanacak ilk kısıtlama tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar bu saat itibarı ile evlerinde kaldı.



Emniyet yetkilileri kısıtlama boyunca denetimlerde

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kısıtlama kurallarına riayet edilmesi için görev alıyor. Kısıtlama başlar başlamaz kentin işlek noktalarında kontrollerde bulundu.

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