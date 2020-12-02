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Nevşehir’de 6. Engelsiz Sanat Ödülleri Töreni Törene canlı bağlantıyla katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Pandemi sonrası Nevşehir’e geleceğim”

İHA

Nevşehir’de 6. Engelsiz Sanat Ödülleri Töreni Törene canlı bağlantıyla katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Pandemi sonrası Nevşehir’e geleceğim”

Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde 6. Engelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi.
Bu yıl Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Engelsiz Sanat Ödül töreni programına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar canlı bağlantı ile katıldığı programda 27 ödül verildi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programında açılış konuşmasını yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hepimizin birer engelli adayı olduğunu söyledi. Başkan Arı, “Evine gidersin duşa girersin orada ayağın kayar düşersin engellisin. Dolayısıyla hiç birimizin garantisi yok. Yarın bizimde engelli olma ihtimali olan bir dünyada engelli kardeşlerimizi anlamak ve onların sorunlarını onlara yönelik projeleri bir gün ile sınırlamak hiç birimizin karına olacak bir durum değil. Biz şehrimizde hem Nevşehir Valilimiz öncülüğünde kamu kurumlarının biz Nevşehir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olacağımıza, onları kültürle, sanatla, sporla buluşturacağımızı dün söz verdik. Tekrar buradan söz veriyoruz” dedi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de “3 Aralık anma gününden ziyade aslında bir empati günü. Türkiye nüfusunun 80 milyon olarak düşündüğünüz zaman süren hastalıklarla beraber yüzde 12 gibi engellik oranı olduğunu biliyoruz. B uda yaklaşık 8 milyon civarında bir engelli nüfusuna tekabül ediyor. Empati günü diyorum. Çünkü bir engelli kardeşimizin yaşadığımız toplumda yaşadığımız şehirde ne tür zorluklarla karşılaştığını bilmemiz mümkün değil. Yada bir engelli annesinin hissettiklerini bir engelli babasının hissettiklerini empati yapmadığımız zaman anlamamız mümkün değildir” dedi.

“KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar programa telekonferans ile katıldı”
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da telekonferans ile katılmış olduğu programda korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından Nevşehir’e geleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Her zaman engellilerimizin yanındayız. Çünkü bu mücadele toplumsal bir mücadeledir. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bu çocuklarımıza her türlü imkanlarımızı seferber etmek suretiyle onlara sahip çıkmak onları topluma kazandırmak onların becerilerini ortaya çıkartan öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten şuan da yanımızda bulunan Mert’te çok mutlu. Bir kez daha sizlere KKTC’den teşekkür etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizin de anavatan Türkiye’de benzer çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“Pandemi sonrası Nevşehir’e geleceğim”
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ersin Tatar’ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti. Belediye Başkanı Arı, “Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Türkiye’ni ve dünyanın yükselen yıldızı Nevşehir’den şahsınıza ve tüm Kıbrıs halkına selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. Ve sizi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım şahsımın Kıbrıs ile özel bir durumum var. Yüksek Lisansımı Yakın Doğu Üniversitesinde yaptım. Kıbrıs Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kardeşinizim. Üçüncüsü askerliğimi orada yapmış bulunuyorum. Öncelikle şahsınıza ve Kıbrıs halkına sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz” dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi sonrasında Nevşehir’e gelerek kucaklaşmak istediklerini söyledi. Tatar, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya” Çok teşekkür ederim başkanım. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Ortak paydalarımız tabi ki bizi yakınlaştırmıştır. Nevşehir’e sevgimiz muhabbetimiz olduğu gibi bu akşam sizlerin bu açıklamalarından sonra Nevşehir’e kendimi daha da yakın hissediyorum. Pandemi biter bitmez Nevşehir’i ziyaret eder ve kucaklaşırız” şeklinde konuştu.
Program daha sonra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ödül sahiplerine ödüllerini vermesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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