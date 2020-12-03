Vali Becel, Engelliler günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Nevşehir’de faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Nevşehir Engelliler ve Yaşlılar Derneği, Sakatlar Derneği’ni ve Umuda Bir Adım Derneği’ni ziyaret etti. Vali Becel ziyaretlerinde dernek başkanları ve üyeleri ile bir süre görüşürken engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.