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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasası su borusu dolu tır tehlike saçıyor

İHA

Kasası su borusu dolu tır tehlike saçıyor

Nevşehir’in İbrahimpaşa Mahallesi eski pazaryerinde bulunan ve kasası su boruları ile dolu tır yoldan geçen vatandaşlar için tehlike saçıyor.
Nevşehir’de bulunan ve sokak arasında kasası su boruları ile dolu tır sokaktan geçen vatandaşlar için adeta ölüme davetiye çıkartıyor. 06 TKL 03 plakalı tır sürücüsünün sokak arasına tırı park edip gitmesinin ardından sokaktan geçen vatandaşlar için büyük tehdit oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Tırın kasasına istiflenmiş olan su borularının gelişi güzel koyulmasını gören kimi vatandaşlar umursamadan tehlikeyi umursamadan geçerken kimilerinin ise tırına altından kaçar gibi yürümesi objektiflere yansıdı.

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